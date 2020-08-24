Некоторые воинские части Белоруссии решено привести в высшую степень боеготовности

Министерство обороны Белоруссии объявило о начале третьего этапа комплексной проверки боевой готовности вооружённых сил республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
— С 24 августа по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба вооружённых сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности вооружённых сил, — говорится в сообщении.
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Главной целью назвали проверку готовности военнослужащих выполнять те или иные задачи в различных условиях как днём, так и ночью. В ведомстве добавили, что в рамках учений некоторые воинские части будут приведены в наивысшую степень боевой готовности, мобилизированы будут даже военнослужащие запаса.
Ранее глава Минобороны республики Виктор Хренин приказал усилить группировку войск на границе с Польшей и Литвой дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами противовоздушной обороны.