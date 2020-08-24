Белоруссия решила закупить в России крупную партию военной техники

Россия и Белоруссия подписали договор о поставках в республику комплектов БТР и четырёх вертолётов МИ-35. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии.

Помимо этого, стороны подписали план взаимодействия с концерном "Алмаз-Антей" по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года.

— Подписан план взаимодействия с ОАО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на 2021–2025 годы по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года, — говорится на сайте министерства.

Также в ведомстве отметили, что делегация ВС Белоруссии ознакомилась с передовыми технологиями и новейшими образцами вооружения на военно-техническом форуме "Армия-2020".

— В ходе форума по результатам проделанной за последний год работы подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд вооружённых сил, основными из которых стали: контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО "Арзамасский машиностроительный завод", контракт на поставку первой партии из четырёх вертолётов Ми-35М, — добавили в ведомстве.