Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Белоруссия решила закупить в России крупную партию военной техники

Переговоры прошли в рамках форума "Армия-2020".

342
Post cover

Фото © Марина Лысцева / ТАСС

Россия и Белоруссия подписали договор о поставках в республику комплектов БТР и четырёх вертолётов МИ-35. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии.

Помимо этого, стороны подписали план взаимодействия с концерном "Алмаз-Антей" по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года.

Подписан план взаимодействия с ОАО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на 2021–2025 годы по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года, — говорится на сайте министерства.

Названы задачи ударного беспилотника "Гром", представленного на форуме "Армия-2020"

По словам разработчика, в Минобороны уже понимают необходимость его поставок на вооружение.

Также в ведомстве отметили, что делегация ВС Белоруссии ознакомилась с передовыми технологиями и новейшими образцами вооружения на военно-техническом форуме "Армия-2020".

В ходе форума по результатам проделанной за последний год работы подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд вооружённых сил, основными из которых стали: контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО "Арзамасский машиностроительный завод", контракт на поставку первой партии из четырёх вертолётов Ми-35М, — добавили в ведомстве.

Напомним, форум "Армия-2020" начался в воскресенье, 23 августа. О самых интересных новинках этого года рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Выбор редакции

Loading...