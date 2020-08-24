Без туристов, но с ураганом. Итальянскую Верону чуть не смыло и не сдуло — видео

Наибольший ущерб стихия нанесла сельскохозяйственным угодьям и виноградникам, которые побил град. Несколько сотен деревьев оказались поваленными. В ближайшее время будет подсчитана сумма ущерба от урагана, но, по словам мэра города Федерико Сбоарина, уже ясно, что "понесены огромные убытки". Об этом он сообщил в своём инстаграме. Он также сравнил город в момент удара стихии с полем битвы. И это всё на фоне отсутствия туристов в условиях пандемии. А ведь они значительно пополняли городской бюджет.