Без туристов, но с ураганом. Итальянскую Верону чуть не смыло и не сдуло — видео

Видео © Twitter / Alerta Cambio Climático
Мощный ураган обрушился на итальянский город Верона. Ветер вырывал деревья с корнем, а многие улицы города оказались затоплены. Сегодня на место происшествия выехал губернатор Венеции Лука Дзайя.
Varias personas quedan atrapadas durante una intensa granizada en Verona, Italia.— Alerta Cambio Climático (@AlertaCambio) August 24, 2020
📽 andrea.ammassari
Via Boletín del Tiempo @TiempoExtremoNo pic.twitter.com/Ucx6EyBBhq
Наибольший ущерб стихия нанесла сельскохозяйственным угодьям и виноградникам, которые побил град. Несколько сотен деревьев оказались поваленными. В ближайшее время будет подсчитана сумма ущерба от урагана, но, по словам мэра города Федерико Сбоарина, уже ясно, что "понесены огромные убытки". Об этом он сообщил в своём инстаграме. Он также сравнил город в момент удара стихии с полем битвы. И это всё на фоне отсутствия туристов в условиях пандемии. А ведь они значительно пополняли городской бюджет.
Un disastro oggi a Verona nelle torricelle pic.twitter.com/NGWXKZkqcP— Giano Pellizzari (@PellizzariGiano) August 23, 2020
В соцсетях местные жители делятся видеороликами и фотографиями как самого урагана, так и его последствий. На кадрах видна мощь стихии, шквалистый ветер с дождём напоминают настоящий тайфун. Многие машины оказались придавлены упавшими деревьями или затоплены.
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