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Без туристов, но с ураганом. Итальянскую Верону чуть не смыло и не сдуло — видео

Мэр города заявил, что из-за стихии понесены огромные убытки.

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Видео © Twitter / Alerta Cambio Climático

Мощный ураган обрушился на итальянский город Верона. Ветер вырывал деревья с корнем, а многие улицы города оказались затоплены. Сегодня на место происшествия выехал губернатор Венеции Лука Дзайя.

Наибольший ущерб стихия нанесла сельскохозяйственным угодьям и виноградникам, которые побил град. Несколько сотен деревьев оказались поваленными. В ближайшее время будет подсчитана сумма ущерба от урагана, но, по словам мэра города Федерико Сбоарина, уже ясно, что "понесены огромные убытки". Об этом он сообщил в своём инстаграме. Он также сравнил город в момент удара стихии с полем битвы. И это всё на фоне отсутствия туристов в условиях пандемии. А ведь они значительно пополняли городской бюджет.

В соцсетях местные жители делятся видеороликами и фотографиями как самого урагана, так и его последствий. На кадрах видна мощь стихии, шквалистый ветер с дождём напоминают настоящий тайфун. Многие машины оказались придавлены упавшими деревьями или затоплены.

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В результате стихийного бедствия некоторые районы оказались затоплены, сошли оползни, приостановлена работа транспорта и отменена часть авиарейсов.

Накануне мощный шторм обрушился на Гаити и Доминикану. Стихия унесла жизни, по меньшей мере, пяти человек, в том числе одного ребёнка.

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