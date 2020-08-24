Леонид Якубович получил премию ТЭФИ за вклад в развитие российского телевидения

Телеведущий и сценарист Леонид Якубович получил специальный приз — бронзового Орфея — за вклад в развитие российского телевидения. Об этом на церемонии награждения "ТЭФИ — Летопись Победы" в московском театре Et Cetera объявила генеральный директор фонда "Академия российского телевидения" Этери Левиева.

— Этот человек очень многое сделал для российского и не только российского телевидения. Этот человек бережно относится к российской истории, к воинской славе, к традициям Российской армии, — сказала Левиева и напомнила, что Якубович сам много раз бывал в горячих точках.

Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года. Он начал заниматься литературной деятельностью с конца 1970-х годов. В частности, Якубович писал сценарии для передач "А ну-ка, девушки!" и "А ну-ка, парни!". В 1991 году он был приглашён ведущим программы "Поле чудес". В 2002 году Якубовича удостоили звания народного артиста России.