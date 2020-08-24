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Потерпевшие по делу сестёр Хачатурян не явятся в суд из-за коронавируса в семье

Тем не менее сами заседания состоятся.

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Сёстры Михаила Хачатуряна Наира и Марина. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Потерпевшие по делу сестёр Хачатурян не явятся в суд ни 25, ни 31 августа по причине того, что в их семье обнаружен коронавирус. Об этом Лайфу сообщила адвокат Юлия Нитченко.

По её словам, CoViD-19 выявлен у сестры Михаила Хачатуряна Нелли. Она не признана потерпевшей и ни разу не была на суде, но матери мужчины и остальным его сёстрам теперь предписано находиться дома. Тем не менее заседания состоятся, отметила юрист.

Ранее СМИ сообщили, что коронавирус подтвердился у самих обвиняемых сестёр. В беседе с Лайфом адвокат одной из девушек опроверг это.

СМИ опубликовали переписку, в которой сёстры Хачатурян рассказали о своей тайной жизни

Они также жаловались на упрёки со стороны своего отца.

Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — 27 июля 2018 года убили своего отца Михаила, нанеся ему множество ножевых ранений. Лайф публиковал аудиозапись звонка сестёр в полицию после расправы и видео их первого допроса. Девушки уверяли, что отец был жесток, издевался над ними и совершал сексуальное насилие, держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.

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