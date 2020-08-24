Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 августа 2020, 23:26

Грета Тунберг снова пошла в школу

Она отметила, что очень рада этому.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг объявила, что возвращается в школу после перерыва.

Мой годичный перерыв в школе закончился, так прекрасно наконец вернуться в школу, — написала Тунберг в "Твиттере", приложив фотографию себя с рюкзачком и велосипедом.

Вместо посещения уроков Тунберг в 2018 году по пятницам стала приходить к шведскому парламенту и требовать у властей усиления мер борьбы с изменением климата. Её поддержало международное сообщество, запустив движение Fridays For Future. В декабре 2019-го журнал Time признал Грету "Человеком года". Многие эксперты предрекают ей Нобелевскую премию мира.

ВЦИОМ: Идеи Греты Тунберг поддерживает 12% россиян

Ранее Грета Тунберг снялась в клипе в образе гадалки, предсказывающей будущее.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Грета Тунберг
  • Швеция
  • В мире
  • Экология
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar