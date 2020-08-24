Грета Тунберг снова пошла в школу
Она отметила, что очень рада этому.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг объявила, что возвращается в школу после перерыва.
— Мой годичный перерыв в школе закончился, так прекрасно наконец вернуться в школу, — написала Тунберг в "Твиттере", приложив фотографию себя с рюкзачком и велосипедом.
My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020
Вместо посещения уроков Тунберг в 2018 году по пятницам стала приходить к шведскому парламенту и требовать у властей усиления мер борьбы с изменением климата. Её поддержало международное сообщество, запустив движение Fridays For Future. В декабре 2019-го журнал Time признал Грету "Человеком года". Многие эксперты предрекают ей Нобелевскую премию мира.
Ранее Грета Тунберг снялась в клипе в образе гадалки, предсказывающей будущее.