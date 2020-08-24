Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США закончится без вакцины

Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в стране закончится независимо от того, появится ли вакцина.

На встрече со сторонниками в штате Северная Каролина американский лидер выразил уверенность, что от CoViD-19 удастся избавиться быстрее, чем думают люди. По его словам, это уже происходит. Также глава Белого дома напомнил, что в США проходит последняя стадия испытания вакцины и она может появиться до конца года или "намного раньше".

Стоит отметить, что ранее члены рабочей группы администрации Трампа несколько раз опровергали его слова о том, что эпидемия может сойти на нет.

США являются лидером в мире по числу случаев CoViD-19 (5 907 643) и по количеству летальных исходов (180 946).