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Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США закончится без вакцины

Ранее он уже неоднократно делал подобные заявления, но эксперты затем опровергали.

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Фото © AP Photo / Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в стране закончится независимо от того, появится ли вакцина.

На встрече со сторонниками в штате Северная Каролина американский лидер выразил уверенность, что от CoViD-19 удастся избавиться быстрее, чем думают люди. По его словам, это уже происходит. Также глава Белого дома напомнил, что в США проходит последняя стадия испытания вакцины и она может появиться до конца года или "намного раньше".

Стоит отметить, что ранее члены рабочей группы администрации Трампа несколько раз опровергали его слова о том, что эпидемия может сойти на нет.

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В то время как некоторые штаты уже прошли пик эпидемии, другим это ещё предстоит.

США являются лидером в мире по числу случаев CoViD-19 (5 907 643) и по количеству летальных исходов (180 946).

Тем временем в России вакцину уже зарегистрировали. Она стала первой в мире. До конца года планируется выпустить миллионы доз препарата.

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