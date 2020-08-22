В Англии свой Кокорин: пьяный беспредел на отдыхе, драка с полицией и попытка подкупа

Капитан "Манчестер Юнайтед" серьёзно влип во время своего отпуска в Греции.

Если вы думаете, что только у нас есть футболисты, которые умеют отдыхать так, чтобы потом оказаться с тюрьме, вы серьёзно ошибаетесь. Вот вам пример из Англии: капитан "Манчестер Юнайтед", одного из самых влиятельных клубов мира, стал участником пьяного дебоша и теперь застрял за решёткой в чужой стране.

Гарри Магуайр решил провести короткий отпуск после пандемийного сезона в Греции на острове Миконос — в райском местечке на берегу Эгейского моря. Вот только тихо и спокойно 27-летнему англичанину, видимо, не отдыхалось, и он устроил адский отжиг. Ночью Гарри отправился в бар, где каким-то чудом нашёл соотечественников и ещё умудрился завязать с ними потасовку. Может быть, это просто были болельщики "Ливерпуля", которые решили напомнить Магуайру, кто в этом году чемпион Англии, но сути это не меняет.

Хозяин заведения был не очень рад пьяной английской драке в своём баре и тут же вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители попытались призвать отдыхающих к порядку, но оказались в роли беспомощного судьи футбольного матча. А когда Магуайра и двух его друзей стали "удалять с поля", те не только сопротивлялись, но ещё и начали бить полицейских ногами и руками, попутно выкрикивая самые мерзкие английские ругательства.

Harry Maguire is the guy in white shirt who fall to the ground 😭😭😂😂 pic.twitter.com/TvNOIA35Zg — Sir Jose (@MourinhoTheGOAT) August 21, 2020

Всех троих человек арестовали, но во время задержания двое других, в том числе футболист, оказывали сопротивление. Они ударили как минимум двоих полицейских, причём били как руками, так и ногами. Там были все английские ругательства в отношении властей и работы полиции Петрос Вассилиакис Представитель полиции Миконоса

Всех буянов в итоге отправили в изолятор ждать суда. Но Магуайр не успокоился и там, решив ещё больше усложнить себе жизнь. Чтобы избежать широкого резонанса, он попытался предложить полиции взятку, но было поздно: во-первых, история уже утекла в СМИ и даже дошла до "Манчестер Юнайтед", во-вторых, фунты стерлингов и даже абонемент на матчи АПЛ из полиции, естественно, никто не взял.

С Гарри был установлен контакт, и он полностью сотрудничает с греческими властями. На данный момент мы не будем делать никаких дальнейших комментариев пресс-служба "МЮ"

Ничего не напоминает? Да это же один в один история Кокорина и Мамаева, даже тот самый момент с попыткой выкупить видео с камер и помириться на месте бережно адаптирован. В отношении Магуайра и двух его друзей (даже состав участников такой же!) возбуждено уголовное дело за насилие в отношении должностных лиц, неповиновение, нанесение телесных повреждений, оскорбление и попытку подкупа сотрудника. Полный комплект!

Фото © instagram/harrymaguire93

Сейчас много говорят о том, что футболисты стали слишком гламурные и практически не вылезают из своих "инстаграмов". Вот вам пример классического олдскула со всеми вытекающими! В Англии, конечно, в шоке от поведения капитана одного из лучших клубов страны. Фанаты требуют лишить Магуайра капитанской повязки или даже продать его в другой клуб. Но пока даже непонятно, когда он в принципе может вернуться в игру: сейчас он всё ещё за решёткой в Греции.

Как мы помним, "Зенит" и "Краснодар" в итоге решили с Кокориным и Мамаевым попрощаться. Последует ли их примеру "Манчестер Юнайтед"? Почти наверняка ответ будет утвердительным, ведь сезон в Англии стартует 12 сентября, а тренировки и вовсе через неделю с небольшим. Наигрывать состав без ключевого футболиста линии обороны практически невозможно, и вполне вероятно, что "МЮ" даже попытается выйти на трансферный рынок, чтобы купить кого-то на замену своему капитану, который пока остаётся узником греческого Азкабана.

Harry Maguire and the prisoners of Mykonospic.twitter.com/ppxdO3UMmV — Troll Football (@TrollFootball) August 21, 2020