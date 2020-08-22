Дальше без Овечкина, Малкина и Тарасенко. Кто из россиян продолжит борьбу за Кубок Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился первый раунд плей-офф Кубка Стэнли, по итогам которого стали известны имена всех восьми клубов, пробившихся в 1/4 турнира. Но не всем российским хоккеистам удалось преодолеть первый раунд плей-офф. Такие суперзвёзды, как Овечкин, Кузнецов, Малкин, Тарасенко, Панарин, Бобровский, уже прекратили борьбу за трофей. Рассказываем, кто из россиян остался в походе за серебряной чашей.

"Нью-Йорк Айлендерс" (Семён Варламов)

"Островитяне" сотворили главную сенсацию первого раунда Кубка Стэнли, переиграв в пяти матчах (4-1) "Вашингтон" Овечкина. А одним из главных творцов победы "Айлендерс" стал российский голкипер Семён Варламов. Как не старались в пятой игре хоккеисты "Кэпиталз" пробить россиянина, ничего у них так и не вышло. Семён смотрелся надёжно на протяжении всей серии и заслужил право сыграть в полуфинале Восточной конференции.

Семен Варламов засушил "Кэпиталз" и отправил Александра Овечкина и его друзей в отпуск. pic.twitter.com/5CroEX6L0b — NHL Россия (@NHLrussia) August 21, 2020

"Тампа-Бэй Лайтнинг" (Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров)

"Тампа", как и "Айлендерс", в пяти матчах разобралась с "Коламбусом", и в этом огромная заслуга российского вратаря Андрея Василевского. Андрей не раз выручал своих партнёров, а порой совершал просто фантастические спасения. Его одноклубник защитник Михаил Сергачёв проводил много времени на льду и был как всегда активен. Что касается главной ударной силы "молний" — форварда Никиты Кучерова, то россиянин ещё только разогревается, сосредоточившись пока в основном на результативных передачах.

"Колорадо Эвеланш" (Никита Задоров, Валерий Ничушкин, Владислав Наместников)

"Колорадо" достаточно легко в серии (4-1) обыграло "Аризону". И если в предыдущих парах счёт серий не отображает в полной мере всю борьбу, проходившую на площадке, то здесь победа "лавинам" далась малой кровью. 7:1 — в четвёртом матче, и точно такой же счёт был зафиксирован в игре под номером пять. Из русской троицы выделим надёжную игру защитника Никиты Задорова. А вот нападающим Валерию Ничушкину и Владиславу Наместникову нужно как-то прибавлять в продуктивности. Наместников, правда, полностью отыграл только один матч. Причиной тому стало повреждение, которое форвард получил во второй игре при столкновении с партнёром. Тогда россиянин досрочно покинул площадку и в оставшихся играх серии на лёд не выходил.

From MacKinnon to Zadorov.



We're really here for this.#GoAvsGo pic.twitter.com/PBOMJckm5m — Colorado Avalanche (@Avalanche) August 19, 2020

"Даллас Старз" (Антон Худобин, Денис Гурьянов, Александр Радулов)

"Даллас" не без труда, но всё же одолел в шести матчах "Калгари Флэймз". Настоящим героем последней игры серии стал нападающий Денис Гурьянов. Его покер обеспечил "звёздам" проход дальше по сетке. Не продемонстрировал пока в полной мере свои снайперские качества Александр Радулов, а голкипер Антон Худобин неплохо справляется с ролью бэкапа. Однако три пропущенных гола за первые шесть минут в последнем матче серии не прибавляют плюсиков россиянину.

Denis Gurianov's @Enterprise hat trick is a big part of this massive Dallas Stars comeback! #StanleyCup pic.twitter.com/SAJLBcfUDJ — NHL (@NHL) August 21, 2020

"Филадельфия Флайерз" (Иван Проворов)

Уверенно провёл серию против "Монреаля" защитник "Филадельфии" Иван Проворов. В решающем пятом матче россиянин забросил свою первую шайбу в плей-офф Кубка Стэнли за карьеру, и есть основания полагать, что этот гол не будет единственным для Ивана в нынешнем сезоне.