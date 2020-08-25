Ставший героем мема белорусский силовик объяснил происходящее на фото

Сотрудник внутренних войск Белоруссии, чья фотография с протестов в Минске стала популярной, объяснил, что на ней происходит.

Снимок был сделан 9 августа во время разгона акции протеста. На нём боец двумя руками показывает на бездвижно лежащего демонстранта.

— У него было алкогольное и очень сильное наркотическое опьянение. Нам потом уже передали: слава богу, что нашли медиков, потому что могла быть беда. Его задержали — он находился в нашем транспорте, — приводит слова силовика RT.

Мужчина добавил, что примерно в ста метрах заметил скорую помощь и отдал команду доставить пострадавшего туда. Сотрудник попытался привести демонстранта в чувство, однако рядом находившиеся протестующие кричали: "Отпусти его".

— Я им говорю, что оказываю ему медпомощь, а они не слышат. Народ просто обезумел. Тут я встаю, убираю от него руки, показываю: я его отпустил — и что теперь? А он лежит, — сказал силовик.

После этого боец скомандовал другим солдатам позвать врачей, и они эвакуировали демонстранта.