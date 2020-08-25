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"Мы готовы помочь". Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности для вторжения в Крым

Тем не менее политик считает, что для украинского президента важнее договорённости с Россией.

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Фото © Facebook / Олександр Турчинов

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что у президента страны Владимира Зеленского есть все возможности для наступления на Крым.

Во время выступления на митинге оппозиции в честь независимости Украины в Киеве политик прокомментировал слова главы государства о том, что люди, в 2014 году "подарившие украинские территории", будут давать показания.

Многие люди причастны к этому, начиная от Януковича и тех, кто уничтожал обороноспособность нашей страны. Но, к сожалению, допрашиваться будут не они. Будут пытаться допрашивать тех, кто сегодня оппонирует этой власти, — цитирует Турчинова РИА "Новости Крым".

Политик добавил, что для Зеленского договорённости с Россией "важнее защиты украинской земли".

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Также политик возложил на экс-руководителей вину за потерю Крыма.

Ранее Турчинов уже высказывал желание штурмовать российский регион.

Напомним, полуостров стал регионом России после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Во время июльского визита в Керчь президент РФ Владимир Путин объяснил, почему Украина не развивала полуостров.

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