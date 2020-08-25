"Мы готовы помочь". Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности для вторжения в Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что у президента страны Владимира Зеленского есть все возможности для наступления на Крым.

Во время выступления на митинге оппозиции в честь независимости Украины в Киеве политик прокомментировал слова главы государства о том, что люди, в 2014 году "подарившие украинские территории", будут давать показания.

— Многие люди причастны к этому, начиная от Януковича и тех, кто уничтожал обороноспособность нашей страны. Но, к сожалению, допрашиваться будут не они. Будут пытаться допрашивать тех, кто сегодня оппонирует этой власти, — цитирует Турчинова РИА "Новости Крым".

Политик добавил, что для Зеленского договорённости с Россией "важнее защиты украинской земли".

Ранее Турчинов уже высказывал желание штурмовать российский регион.