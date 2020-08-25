Самый быстрый человек планеты заразился коронавирусом. За сутки до этого он устроил вечеринку в честь дня рождения

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу ямайский спринтер Усэйн Болт сообщил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию.

— Остаюсь дома, вдалеке от друзей, пока у меня точно не будет никаких симптомов. Как и полагается, буду находиться на карантине, — сказал Болт в видеообращении, опубликованном в "Инстаграме".

Спортсмен уточнил, что сдал тест 22 августа для совершения авиаперелёта.

А вот за день до этого, как сообщает Daily Mail, Болт в шумной компании праздновал своё 34-летие. На мероприятии гости находились без медицинских масок и не соблюдали безопасного расстояния. Отмечается, что на вечеринке в числе прочих присутствовали футболист "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг и игрок немецкого "Байера" Леон Бэйли.