Самый быстрый человек планеты заразился коронавирусом. За сутки до этого он устроил вечеринку в честь дня рождения

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу ямайский спринтер Усэйн Болт сообщил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию.
— Остаюсь дома, вдалеке от друзей, пока у меня точно не будет никаких симптомов. Как и полагается, буду находиться на карантине, — сказал Болт в видеообращении, опубликованном в "Инстаграме".
Спортсмен уточнил, что сдал тест 22 августа для совершения авиаперелёта.
11 хоккеистов ХК "Сибирь" заразились коронавирусомКоманда только что вернулась с предсезонного турнира, проходившего в Магнитогорске.
А вот за день до этого, как сообщает Daily Mail, Болт в шумной компании праздновал своё 34-летие. На мероприятии гости находились без медицинских масок и не соблюдали безопасного расстояния. Отмечается, что на вечеринке в числе прочих присутствовали футболист "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг и игрок немецкого "Байера" Леон Бэйли.
Ранее коронавирус во второй раз выявили у главы Тувы Шолбана Кара-оола.