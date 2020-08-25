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Регион
Опубликовано 25 августа 2020, 04:02
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Самый быстрый человек планеты заразился коронавирусом. За сутки до этого он устроил вечеринку в честь дня рождения

На мероприятии также присутствовал футболист "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг.

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу ямайский спринтер Усэйн Болт сообщил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию.

Остаюсь дома, вдалеке от друзей, пока у меня точно не будет никаких симптомов. Как и полагается, буду находиться на карантине, — сказал Болт в видеообращении, опубликованном в "Инстаграме".

Спортсмен уточнил, что сдал тест 22 августа для совершения авиаперелёта.

11 хоккеистов ХК "Сибирь" заразились коронавирусом
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А вот за день до этого, как сообщает Daily Mail, Болт в шумной компании праздновал своё 34-летие. На мероприятии гости находились без медицинских масок и не соблюдали безопасного расстояния. Отмечается, что на вечеринке в числе прочих присутствовали футболист "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг и игрок немецкого "Байера" Леон Бэйли.

Ранее коронавирус во второй раз выявили у главы Тувы Шолбана Кара-оола.

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Артур Лапсаков
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