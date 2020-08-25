В Москве ещё 1155 пациентов вылечились от коронавируса

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 206 804 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1155 пациентов, — уточнила вице-мэр.
KFC из-за коронавируса отказалась от слогана "Пальчики оближешь", использовавшегося 64 годаМенять саму продукцию в компании не планируют.
Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации докторов.
Ранее учёные назвали виды животных, более подверженные заражению коронавирусом.