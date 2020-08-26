Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 208 тысяч человек

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 208 193 человек. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1389 пациентов, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.
Центр Гамалеи получил разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавирусаВ исследовании каждый доброволец должен будет участвовать в течение полугода.
Вылечившимся пациентам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с эпидемией CoViD-19.
Ранее Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавирусной инфекции в форме порошка.