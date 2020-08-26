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Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 208 тысяч человек

Вылечившиеся могут стать донорами и сдать плазму крови для лечения других пациентов.

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Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 208 193 человек. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1389 пациентов, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

Центр Гамалеи получил разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса

В исследовании каждый доброволец должен будет участвовать в течение полугода.

Вылечившимся пациентам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с эпидемией CoViD-19.

Ранее Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавирусной инфекции в форме порошка.

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