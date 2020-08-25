Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в форме порошка

В России зарегистрирована ещё одна форма вакцины от коронавируса. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Минздрава. Речь идёт о порошке для приготовления раствора, который вводится внутримышечно.
В Центре Гамалеи заверили, что российская вакцина от коронавируса не может навредить организмуДиректор учреждения отметил, что у участников испытаний появлялся лишь небольшой дискомфорт в виде повышенной температуры.
— Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на вакцину "Гам-КОВИД-Вак-Лио", разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и выпускаемую в форме лиофилизата, — указано в сообщении ведомства.
Китай испытает на людях вакцину от CoVID-19 на основе клеток насекомыхПрепарат уже был протестирован на обезьянах и других животных.
Ранее также стало известно, что центр Гамалеи получил разрешение на проведение пострегистрационных клинических испытаний вакцины от коронавируса. В исследовании будут участвовать 40 тысяч совершеннолетних добровольцев. Продолжительность участия для каждого из них составит полгода с момента вакцинации.
Напомним, о начале производства разработанной центром имени Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получит 10–15 регионов страны.