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Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в форме порошка

Ранее центр Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные испытания вакцины от COViD-19.

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Фото © Pixabay

В России зарегистрирована ещё одна форма вакцины от коронавируса. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Минздрава. Речь идёт о порошке для приготовления раствора, который вводится внутримышечно.

В Центре Гамалеи заверили, что российская вакцина от коронавируса не может навредить организму

Директор учреждения отметил, что у участников испытаний появлялся лишь небольшой дискомфорт в виде повышенной температуры.

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на вакцину "Гам-КОВИД-Вак-Лио", разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и выпускаемую в форме лиофилизата, — указано в сообщении ведомства.

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Препарат уже был протестирован на обезьянах и других животных.

Ранее также стало известно, что центр Гамалеи получил разрешение на проведение пострегистрационных клинических испытаний вакцины от коронавируса. В исследовании будут участвовать 40 тысяч совершеннолетних добровольцев. Продолжительность участия для каждого из них составит полгода с момента вакцинации.

Напомним, о начале производства разработанной центром имени Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получит 10–15 регионов страны.

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