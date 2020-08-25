Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в форме порошка

В России зарегистрирована ещё одна форма вакцины от коронавируса. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Минздрава. Речь идёт о порошке для приготовления раствора, который вводится внутримышечно.

— Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на вакцину "Гам-КОВИД-Вак-Лио", разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и выпускаемую в форме лиофилизата, — указано в сообщении ведомства.

Ранее также стало известно, что центр Гамалеи получил разрешение на проведение пострегистрационных клинических испытаний вакцины от коронавируса. В исследовании будут участвовать 40 тысяч совершеннолетних добровольцев. Продолжительность участия для каждого из них составит полгода с момента вакцинации.