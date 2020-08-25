В Ростовской области мальчик и мужчина погибли в выгребной яме

Следствие в Неклиновском районе Ростовской области выясняет обстоятельства гибели 44-летнего мужчины и 15-летнего подростка, сообщает СУ СКР по региону.
— По предварительным данным, мужчина совместно с подростком, находясь на территории частного домовладения, <...> осуществляли прочистку трубы выгребной ямы. В ходе работ подросток потерял сознание и упал в выгребную яму. Мужчина попытался оказать помощь несовершеннолетнему, но также потерял сознание и упал в яму, — пишет ведомство.
Нашли в выгребной яме. СК раскрыл подробности обнаружения тела пропавшего в Крыму трёхлетнего мальчика — видеоСледов насильственной смерти не зафиксировали.
В итоге они оба скончались до приезда скорой помощи. Следователь провёл осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.
Ранее под Воронежем двое детей и трое взрослых погибли, провалившись в сливную яму. Как стало известно Лайфу, первым провалился ребёнок. Его пыталась вытащить мать, но не смогла. Затем в канализацию спустился отец, а следом сосед. Также известно, что погиб ещё один ребёнок.