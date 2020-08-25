В Ростовской области мальчик и мужчина погибли в выгребной яме

Следствие в Неклиновском районе Ростовской области выясняет обстоятельства гибели 44-летнего мужчины и 15-летнего подростка, сообщает СУ СКР по региону.

— По предварительным данным, мужчина совместно с подростком, находясь на территории частного домовладения, <...> осуществляли прочистку трубы выгребной ямы. В ходе работ подросток потерял сознание и упал в выгребную яму. Мужчина попытался оказать помощь несовершеннолетнему, но также потерял сознание и упал в яму, — пишет ведомство.

В итоге они оба скончались до приезда скорой помощи. Следователь провёл осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.