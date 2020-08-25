Пранкеры Вован и Лексус разыграли кандидатов в президенты США от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли трёх бывших кандидатов в президенты США от Демократической партии. Запись переговоров они опубликовали на YouTube. Для розыгрыша они в очередной раз использовали образ шведской экоактивистки Греты Тунберг, а их собеседниками на этот раз оказались сенаторы Камала Харрис и Майкл Беннетт, а также конгрессвумен Тулси Габбард.
Пранкеры Вован и Лексус разыграли Монику Левински от лица Греты Тунберг23 июля ей исполнилось 46 лет, и, по словам пранкеров, публикация разговора является подарком ко дню рождения.
В ходе беседы лжеактивистка предложила Харрис, которая теперь баллотируется на пост вице-президента в паре с Джо Байденом, компромат на Дональда Трампа. Речь шла о том, что во время встречи с действующим американским лидером в ООН он якобы сказал ей, что она не добьётся своих целей по защите климата.
Предложили забрать Львов. Пранкеры Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени Генсека ООНПолитик стал заикаться и заявил, что отношения между Варшавой и Киевом хорошие.
— Грета, не сдерживай себя. У тебя есть способность видеть, что может произойти… Всегда найдутся люди, выступающие против прогресса. Так было всегда, — ответила сенатор.
Что касается самой Греты Тунберг, то накануне Лайф сообщал, что она снова пошла в школу после перерыва, который длился целый год. В 2018 году вместо посещения уроков шведская активистка стала приходить к парламенту и требовать у властей усиления мер борьбы с изменением климата. Её поддержало международное сообщество, запустив движение Fridays For Future. В декабре 2019-го журнал Time признал Грету "Человеком года". Многие эксперты даже предрекали ей Нобелевскую премию мира.