"Начался настоящий ад". Девушка повторно заразилась коронавирусом и рассказала о симптомах

Корреспондент одного из телеканалов за четыре месяца дважды болела CoViD-19 и рассказала, что симптомы повторного заражения могут быть более серьёзными, сообщает газета "Московский комсомолец".

Впервые девушка заразилась ещё в апреле. Она чувствовала лёгкое недомогание, была температура чуть выше 37 градусов, а также сухой кашель. После карантина её выписали по выздоровлении. По работе её ждала командировка, и после поездки выяснилось, что вирус вернулся.

— Я была какая-то квёлая, было больно глотать и болело ухо. Кашля не было. Тогда я всё сваливала на общее переутомление. Но я и подумать не могла, что вернулась старая зараза. На шестую ночь после командировки начался настоящий ад, — цитирует издание её слова.

Девушка рассказала, что температура подскочила выше 39 градусов. Она призналась также, что на несколько дней "потеряла связь с реальностью" и не понимала, где находится и что ей говорят. Её заносило при ходьбе и не было обоняния. Через три дня всё резко прекратилось.