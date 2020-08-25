Сторонники Лукашенко и оппозиция снова митингуют в Минске — видео

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Сторонники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко вышли на митинг возле Комаровского рынка в Минске. Они продолжают приходить с флагами страны на площадку у входа на рынок, несмотря на дождь. Там установлено звуковое оборудование, воспроизводящее патриотические песни.

При этом несколько сотен сторонников белорусской оппозиции вышли на несанкционированный митинг, который проходит на площади Независимости в центре Минска.

Несколько правоохранителей подходят к тем, кто держит бело-красно-белые флаги оппозиции, и уговаривает их разойтись, записывая разговор на видеокамеру. Люди эти призывы игнорируют. Они скандируют оппозиционные лозунги и поют песни.

При этом ни в том, ни в другом случаях милицейского усиления в районах акций не замечено.

Ранее бывший кандидат в лидеры республики Светлана Тихановская в ходе онлайн-выступления перед депутатами Европейского парламента заявила, что в стране происходит "мирная революция".