Сторонники Лукашенко и оппозиция снова митингуют в Минске — видео

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Сторонники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко вышли на митинг возле Комаровского рынка в Минске. Они продолжают приходить с флагами страны на площадку у входа на рынок, несмотря на дождь. Там установлено звуковое оборудование, воспроизводящее патриотические песни.
При этом несколько сотен сторонников белорусской оппозиции вышли на несанкционированный митинг, который проходит на площади Независимости в центре Минска.
Некоторые воинские части Белоруссии решено привести в высшую степень боеготовностиМинобороны также мобилизирует военнослужащих запаса.
Несколько правоохранителей подходят к тем, кто держит бело-красно-белые флаги оппозиции, и уговаривает их разойтись, записывая разговор на видеокамеру. Люди эти призывы игнорируют. Они скандируют оппозиционные лозунги и поют песни.
При этом ни в том, ни в другом случаях милицейского усиления в районах акций не замечено.
Ранее бывший кандидат в лидеры республики Светлана Тихановская в ходе онлайн-выступления перед депутатами Европейского парламента заявила, что в стране происходит "мирная революция".
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.