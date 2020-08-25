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Часть сотрудников офиса "Яндекса" в Минске покинула город

Представительство продолжает работу в дистанционном режиме.

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Фото © officelife.media

Ряд работников минского офиса "Яндекса" покинули белорусскую столицу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу интернет-холдинга.

В "Яндексе" уточнили, что из-за ситуации с коронавирусом офис в Минске, как и другие представительства компании, на протяжении нескольких месяцев закрыт для посещения. Из-за этого все сотрудники работают в удалённом режиме, некоторые из них уехали из белорусской столицы.

Вооружённые люди заблокировали офисы "Яндекса" в Минске

Компания подтвердила эту информацию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва исходит из того, что ни гражданам РФ, ни российским компаниям в Белоруссии ничего не угрожает.

"Яндекс" сообщил Посольству РФ про обыск в нескольких минских офисах. При этом СК Белоруссии отрицает визит силовиков

Никто из сотрудников компании задержан не был.

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