Часть сотрудников офиса "Яндекса" в Минске покинула город

В "Яндексе" уточнили, что из-за ситуации с коронавирусом офис в Минске, как и другие представительства компании, на протяжении нескольких месяцев закрыт для посещения. Из-за этого все сотрудники работают в удалённом режиме, некоторые из них уехали из белорусской столицы.