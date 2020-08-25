Часть сотрудников офиса "Яндекса" в Минске покинула город

Ряд работников минского офиса "Яндекса" покинули белорусскую столицу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу интернет-холдинга.
В "Яндексе" уточнили, что из-за ситуации с коронавирусом офис в Минске, как и другие представительства компании, на протяжении нескольких месяцев закрыт для посещения. Из-за этого все сотрудники работают в удалённом режиме, некоторые из них уехали из белорусской столицы.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва исходит из того, что ни гражданам РФ, ни российским компаниям в Белоруссии ничего не угрожает.