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В Кремле заявили о готовности обсуждать рефинансирование кредитов с Белоруссией

Там отметили, что это чисто экономический вопрос.

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Фото © Pixabay

Рефинансирование внешнего госдолга Белоруссии является предметом переговоров, Москва готова обсуждать эти вопросы, которые и ранее ставились на повестку дня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Это вопрос экономический, поэтому, если инициативы такие будут сделаны, они нашим Минфином будут рассматриваться, — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков также подтвердил договорённость между российским лидером и его белорусским коллегой Александром Лукашенко о том, что жители республики смогут добровольно участвовать в испытаниях изобретённой в РФ вакцины от коронавирусной инфекции.

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По мнению одного из её лидеров, в республике нет сил, которые хотели бы разрыва отношений с Россией.

Говоря о протестах в Белоруссии, Песков заметил, что Москва исходит из того, что ни гражданам РФ, ни российским компаниям там ничего не угрожает.

Мы внимательно следим за безопасностью наших граждан, бизнеса, за соблюдением интересов наших граждан, — заверил Песков.

Он добавил, что многие страны, в том числе Россия, готовы оказать содействие белорусским властям, однако оно должно быть в первую очередь востребовано самой республикой.

Ранее Белоруссия решила закупить в России крупную партию военной техники.

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