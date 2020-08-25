В Кремле заявили о готовности обсуждать рефинансирование кредитов с Белоруссией

Рефинансирование внешнего госдолга Белоруссии является предметом переговоров, Москва готова обсуждать эти вопросы, которые и ранее ставились на повестку дня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Это вопрос экономический, поэтому, если инициативы такие будут сделаны, они нашим Минфином будут рассматриваться, — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
Песков также подтвердил договорённость между российским лидером и его белорусским коллегой Александром Лукашенко о том, что жители республики смогут добровольно участвовать в испытаниях изобретённой в РФ вакцины от коронавирусной инфекции.
Белорусская оппозиция опровергла сообщения о нежелании сотрудничать с РФПо мнению одного из её лидеров, в республике нет сил, которые хотели бы разрыва отношений с Россией.
Говоря о протестах в Белоруссии, Песков заметил, что Москва исходит из того, что ни гражданам РФ, ни российским компаниям там ничего не угрожает.
— Мы внимательно следим за безопасностью наших граждан, бизнеса, за соблюдением интересов наших граждан, — заверил Песков.
Он добавил, что многие страны, в том числе Россия, готовы оказать содействие белорусским властям, однако оно должно быть в первую очередь востребовано самой республикой.
Ранее Белоруссия решила закупить в России крупную партию военной техники.