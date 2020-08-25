Песков прокомментировал версию немецких врачей об отравлении Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал версию немецких медиков об отравлении Алексея Навального. По его словам, никаких "шумливых и пустых" заявлений здесь быть не должно, а нужно "абсолютно спокойно анализировать сказанное и написанное".

В целом, по словам Пескова, аналитика российских и немецких врачей по состоянию Навального совпадает, но выводы разнятся. В частности, факт пониженной холинэстеразы был установлен омскими медиками ещё в первые часы и атропин, о котором сейчас говорят и который применяют немецкие специалисты, начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации.

— Снижение уровня холинэстеразы может быть по разным причинам, в том числе при использовании лекарств различных. То есть лекарства понижают уровень холинэстеразы. Надо выяснить, что было причиной понижения. И эту причину ни наши медики, ни немецкие не могли установить. Вещества нет. К сожалению, не удаётся установить, анализы не показывают, — отметил Песков.

К слову, ранее руководитель бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев также назвал поспешными выводы немецких медиков об отравлении. Он напомнил, что ингибиторы холинэстеразы — это не только отравляющие вещества, но и часто встречающиеся в медицинской практике лекарственные препараты. Кроме того, сама клиническая картина не совпадает с данным типом отравлений.