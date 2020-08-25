Эксперт объяснил, почему выводы об отравлении Навального являются поспешными

Руководитель бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев назвал поспешными выводы немецких медиков об отравлении Алексея Навального, передаёт ТАСС.

— Этот вывод поспешный, так как не доказанный: уровень снижения активности холинэстеразы неизвестен, конкретное вещество или его метаболиты, вызвавшие снижение активности холинэстеразы, не установлены. Кроме того, клиника возникновения и развития заболевания в конкретных условиях и обстоятельствах не соответствует картине, типичной для данного типа отравлений, — объясняет эксперт.

По словам Шигеева, в данный момент речь может идти лишь о том, что у пациента было установлено снижение активности холинэстеразы, что, в принципе, может колебаться у разных людей, а также при некоторых хронических заболеваниях, таких как туберкулез, рак или гепатит. Кроме того, в отделении реанимации пациенту могут вводить множество лекарственных препаратов, которые могли повлиять на этот показатель.

— Ингибиторы холинэстеразы — это не только фосфорорганические отравляющие вещества, но и часто встречающиеся в медицинской практике лекарственные препараты: акридины, пиперидины и карбаматы, широко использующиеся в неврологии и психиатрии, которые любой человек может принимать по тем или иным причинам, — отметил специалист.