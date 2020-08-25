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От хищников спасали две собаки. В Иркутской области в тайге заблудился рыбак

Ради него создали поисковую группу, но он нашёлся сам.

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Фото © Pixabay

Житель из посёлка Бур в Иркутской области сообщил полиции, что его брат пошёл на рыбалку и пропал, сообщает управление МВД РФ по региону.

Как рассказал полиции заявитель, речка, куда ушёл его родственник, находится в 20 километрах. Для поисков мужчины собрали группу, но найти не смогли. В итоге тот вернулся сам.

На двенадцатый день гражданин самостоятельно нашёл выход из тайги <...> По словам спасённого, всё это время он питался ягодами и грибами, а уберечься от хищников ему помогали две его собаки, — пишет ведомство.

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Пока один мужчина любовался животным, другой его торопил, чтобы побыстрее уехать.

В ведомстве отметили, что, возвращаясь домой, он отклонился от нужного маршрута и ушёл в другую сторону и только спустя некоторое время нашёл правильное направление.

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