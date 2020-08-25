От хищников спасали две собаки. В Иркутской области в тайге заблудился рыбак

Житель из посёлка Бур в Иркутской области сообщил полиции, что его брат пошёл на рыбалку и пропал, сообщает управление МВД РФ по региону.
Как рассказал полиции заявитель, речка, куда ушёл его родственник, находится в 20 километрах. Для поисков мужчины собрали группу, но найти не смогли. В итоге тот вернулся сам.
— На двенадцатый день гражданин самостоятельно нашёл выход из тайги <...> По словам спасённого, всё это время он питался ягодами и грибами, а уберечься от хищников ему помогали две его собаки, — пишет ведомство.
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В ведомстве отметили, что, возвращаясь домой, он отклонился от нужного маршрута и ушёл в другую сторону и только спустя некоторое время нашёл правильное направление.
Ранее на Сахалине сотрудники МЧС спасли семерых рыбаков. Они были на кунгасе, у которого сломался двигатель и его унесло в открытое море.