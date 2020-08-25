Назван способ застраховаться от раннего появления морщин

Появление морщин неизбежно, однако можно застраховать себя от их раннего возникновения. Об этом радио Sputnik рассказала дерматолог Светлана Жабоева.

Руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой пояснила, что лицевые морщины делятся на мимические и статические. Первые являются временными и появляются, если человек хмурится или улыбается. Вторые образуются с годами и представляют собой более постоянное явление.

Жабоева отметила, что заломы на лице образуются даже у детей, однако морщины не остаются — резервы кожи не дают этого сделать. С возрастом уровень коллагена уменьшается, обезвоженность кожи возрастает, возникают морщины. Самый простой способ застраховать себя от них — косметологический.

— Надо максимально увлажнять кожу. Мимика есть у всех, но морщины образуются в разном возрасте. Чем более увлажнённая и упругая кожа будет, тем позже образуются морщины. Для этого есть специальные маски и кремы, — объяснила врач.

Она отметила, что другой эффективный способ борьбы с морщинами требует хирургического вмешательства, так как мимику можно либо ограничить, либо выключить.

— Здесь нужен контроль над собой либо уколы ботулотоксина. Инъекционные методики так развиты, поскольку это быстрый способ выключить мимику. Такие инъекции можно проводить и в молодом возрасте с целью профилактики появления морщин, — сказала дерматолог.