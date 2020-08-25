Чистота или тишина? Россияне назвали самое комфортное такси

Россияне в ходе опроса от "Ситимобила" и ResearchMe назвали критерии комфортной поездки в такси, сообщают "Известия".

— Чистота и приятный запах в салоне важны для 75% респондентов обоих полов, причём доля женщин составила 80%. Для мужчин важнее увеличенное пространство в салоне (40%) и кожаная обивка сидений (17%), — пишет издание.

Отмечается также, что для трети опрошенных важно, чтобы водитель молчал. Девушки это качество ценят больше, чем мужчины: 34% респонденток против 28% участников опроса мужского пола.

А вот молодые пассажиры от 18 до 24 лет высоко оценили возможность выбрать музыку (43%) и зарядить телефон (41%).

Всего в опросе участвовало 4,2 тысячи человек со всей страны.