Россияне стали покупать больше смарт-часов. Среди лидеров — устройства с функцией прослушивания

Аналитики зафиксировали в начале августа резкое увеличение продаж смарт-часов, в том числе детских с функцией прослушивания. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование IT-компании "Платформа ОФД".
Так, с 1 по 12 августа продажи этой категории увеличились на 89% по сравнению с началом августа прошлого года. При этом средний чек на покупку умных часов и браслетов уменьшился на 16% и составил 4200 рублей.
Смарт-часы и фитнес-браслеты отличаются друг от друга. Как выбрать девайс, чтобы не купить бесполезный?Носимые устройства стремительно набирают популярность. Это полезный аппарат для мониторинга физической активности, стильный аксессуар или просто интересная штука с удивляющими возможностями. Они бывают двух видов: фитнес-трекер или смарт-часы. Причём по набору возможностей и задачам устройства отличаются.
Специалисты добавили, что в топ покупок среди смарт-часов вошли устройства на iOS, фитнес-браслеты на Android и детские умные часы на Android с функциями дистанционного контроля и прослушивания. Эти устройства позволяют родителям видеть местоположение, историю перемещений отпрысков, уведомлять о выходе ребёнка из разрешённой зоны, а также имеют кнопку SOS.
Эксперты связывают высокий спрос на товары для контроля за детьми со стремлением обезопасить детей от лишнего контента в смартфонах.
В "Роскачестве" рассказали, в чём обманывают владельца смарт-часыТакже стало известно, какая из моделей самая непрочная.
Особый спрос на такие устройства наблюдается в крупных городах: почти 30% продаж умных часов для детей пришлось на Москву и Подмосковье, а также Петербург и Ленобласть.
Всего было проанализировано более 26 миллиардов кассовых чеков.