Россияне стали покупать больше смарт-часов. Среди лидеров — устройства с функцией прослушивания

Аналитики зафиксировали в начале августа резкое увеличение продаж смарт-часов, в том числе детских с функцией прослушивания. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование IT-компании "Платформа ОФД".

Так, с 1 по 12 августа продажи этой категории увеличились на 89% по сравнению с началом августа прошлого года. При этом средний чек на покупку умных часов и браслетов уменьшился на 16% и составил 4200 рублей.

Специалисты добавили, что в топ покупок среди смарт-часов вошли устройства на iOS, фитнес-браслеты на Android и детские умные часы на Android с функциями дистанционного контроля и прослушивания. Эти устройства позволяют родителям видеть местоположение, историю перемещений отпрысков, уведомлять о выходе ребёнка из разрешённой зоны, а также имеют кнопку SOS.

Эксперты связывают высокий спрос на товары для контроля за детьми со стремлением обезопасить детей от лишнего контента в смартфонах.

Особый спрос на такие устройства наблюдается в крупных городах: почти 30% продаж умных часов для детей пришлось на Москву и Подмосковье, а также Петербург и Ленобласть.