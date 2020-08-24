Принял условия "султана". Житель Петербурга потратил 763 тысячи рублей в мобильной игре

Мужчина пытался через суд вернуть свои деньги, но ему остаётся винить только себя.

Житель Санкт-Петербурга решил обратиться в суд после того, как недосчитался на своём счёте 763 550 рублей. В исковом заявлении мужчина указал, что деньги были сняты без его ведома, а пропажу он якобы не заметил сразу из-за отключённого SMS-информирования. Он же указал виновника — владельцев мобильной видеоигры "Великий султан".

Истец пояснил, что установил игру на свой смартфон осенью 2018 года. Вплоть до лета 2019 года игра регулярно снимала деньги со счёта пользователя. Мужчина потребовал вернуть ему деньги, а действия разработчиков по навязыванию платных услуг признать незаконными и необоснованными. Также петербуржец надеялся получить компенсацию морального вреда и добиться наказания в виде штрафа для компании — владельца игры Mechanist Internet Technologies Co., Ltd. Однако суд не встал на его сторону. Игрок сам согласился с условиями договора перед началом игры.

— [Истец] был осведомлён об этих обстоятельствах, а также о диапазоне цен на встроенные в приложение покупки. При первичном запуске игры "Великий султан" истцу было предложено ознакомиться и принять условия её использования. Истец принял данные условия, поскольку без этого невозможно начать игровой процесс, — объяснили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.