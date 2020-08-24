Принял условия "султана". Житель Петербурга потратил 763 тысячи рублей в мобильной игре

Лучше, чем GTA VI и Half-Life 3. Видеоигры 2020 года, которые нельзя пропускать Наступивший 2020 год обещает быть очень богатым на игровые релизы. Новой GTA, конечно, не предвидится, но будет как минимум две премьеры не хуже. Речь о PlayStation 5 и Xbox Series X. О том, какими они окажутся наверняка, мы писали раньше, а сейчас — о проектах, которые не дадут им простаивать без дела.