В "Роскачестве рассказали, в чём обманывают владельца смарт-часы

В "Роскачестве" проверили смарт-часы и рассказали, в чём они обманывают владельцев. В исследовании принимали участие 24 модели девяти популярных брендов.

— Одна из главных задач этих девайсов — показывать, насколько активен был человек, и мотивировать его заниматься больше. Важными параметрами стали подсчёт шагов, измерение сердечного ритма и отслеживание пройденного расстояния, — говорится в сообщении организации.

Эксперты выяснили, что самым точным в подсчёте шагов стал бренд Amazfit. Небольшая погрешность оказалась у Garmin и Apple. Все остальные марки показывали данные, которые значительно отличались от реальных. Соответствующий действительности пульс ни один из исследуемых гаджетов не показал. А точное пройденное расстояние подсчитал только Garmin.

Специалисты отметили, что быстрее всего (чуть больше часа) заряжается Garmin, а хуже всех (более трёх часов) — одна из моделей Samsung. Лучшее взаимодействие часов со смартфоном оказалось у Apple. Также проверку на прочность прошли все девять брендов, кроме одной модели марки Polar.