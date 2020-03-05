В "Роскачестве" рассказали, какие розовые вина лучше покупать в 2020 году

Эксперты "Роскачества" в преддверии Международного женского дня рассказали, каким из розовых вин лучше всего отдать предпочтение в 2020 году.

По их словам, обращать внимание стоит на самые свежие розовые вина урожая 2018−2019 годов. Если вина прошлого года на полках магазинов можно найти с трудом, то розе 2018 года представлено в большом объёме.

— К розовым винам, как ни к одной другой категории, применимо правило: "пить сейчас". Недорогие позиции лучше всего покупать не позднее чем через год-полтора после сбора урожая. Ищите самый свежий винтаж из имеющихся в продаже, — отмечается в сообщении организации.

Кроме того, эксперты рекомендуют ориентироваться на географические индикаторы "Вино защищённого географического указания" (ЗГУ) и "Вино защищённого наименования места происхождения" (ЗНМП). Эти маркировки означают, что вино произведено на 100% из российского винограда. Также важным преимуществом может быть указание на бутылке сорта винограда. В "Роскачестве" напомнили, что главный враг любых вин — солнечные лучи, поэтому ещё в магазине стоит обратить внимание, не попадает ли дневной свет на полки с розе.

— Ещё до покупки можно определить, насколько хорошо чувствует себя вино в бутылке: желтоватый оттенок будет свидетельствовать об окислении. Качественное розовое вино должно иметь цвет в широкой гамме от бледного лососевого цвета до яркого розового, — отметили специалисты.

Что касается рейтинга розовых вин, то для его составления было изучено 25 образцов, произведённых из российского винограда. При этом почти половина из них получила высокие оценки дегустаторов. Лучшими были названы лёгкие розе из Крыма, Севастополя и Краснодарского края, сделанные из красных сортов винограда: каберне-совиньон и каберне-фран. При этом цены одной из таких бутылок "не кусаются", подчеркнули в организации.

— Исследование "Роскачества" вновь опровергло миф о том, что качественные вина слишком дороги. Только два сорта вина из топа исследования перешагнули планку в 500 рублей. Качественное розовое вино можно найти на полках даже по цене 300−400 рублей, — заключили специалисты.

Ранее Лайф сообщал, что "Роскачество" опубликовало рейтинг лучших российских ликёрных вин.