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В России выявили ещё 4696 случаев коронавируса

За сутки в стране полностью выздоровело 6652 человека.

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Фото © Pixabay

За последние сутки в РФ было выявлено 4696 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них у 26,7% нет клинических проявлений болезни. Зафиксировано 120 смертей. При этом за сутки в стране полностью выздоровело 6652 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 34,8 миллиона тестов.

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Всего на сегодня в России выявлено 966 189 случаев CoViD-19 в 85 регионах. За весь период было зафиксировано 16 568 летальных исходов, излечилось 779 747 человек.

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