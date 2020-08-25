В России выявили ещё 4696 случаев коронавируса

За последние сутки в РФ было выявлено 4696 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них у 26,7% нет клинических проявлений болезни. Зафиксировано 120 смертей. При этом за сутки в стране полностью выздоровело 6652 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 34,8 миллиона тестов.