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В России после самоизоляции выросло число разводов

Полная картина относительно его влияния на желание расторгнуть брак сложится к концу года.

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Фото © Pixabay

В России в июне развелись 45,8 тысячи пар. Эта цифра практически соответствует показателю за аналогичный период 2019 года, при этом почти в 2,5 раза больше, чем было зафиксировано по итогам мая нынешнего года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

В целом за первое полугодие 2020 года количество расторгнутых браков существенно уменьшилось (220,7 тысячи разводов), если сравнивать с данными января — июня 2019 года, когда развелись 297 тысяч пар.

Замруководителя Росстата Павел Смелов предположил, что тенденция к увеличению количества расторжений браков будет наблюдаться и по итогам июля.

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А в некоторых регионах страны выросло количество браков.

Люди могли просто отложить развод во время действия ограничительных мер, а в июле решили реализовать свои планы, — пояснил замглавы ведомства.

Смелов отметил, что полную картину относительно влияния самоизоляции на желание людей развестись можно будет увидеть к концу года.

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