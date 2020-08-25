Экс-депутата красноярского заксобрания Быкова заподозрили в ещё одном убийстве

В отношении бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова возбудили уголовное дело по факту организации убийства в 2004 году. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
По данным следствия, 16 лет назад бизнесмен дал указание своему знакомому убить 42-летнего жителя Красноярска — учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов. За расправу политик пообещал вознаграждение в размере 50 тысяч долларов, киллер согласился. Убийство было совершено 18 января 2005 года, при этом Быков заплатил исполнителю лишь пятую часть обещанной суммы.
Челентано из Сибири. За политиком, бизнесменом и авторитетом Быковым пришли спустя 26 летПравоохранители задержали известного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в организации заказных убийств. В последнее время Быков вёл активную интернет-кампанию против красноярского губернатора и активно продвигал граничащие с сепаратизмом идеи сибирского регионализма.
Напомним, в загородный дом Быкова сотрудники спецслужб наведались в начале мая. Бизнесмен, за плечами которого уже есть судимость, был задержан.