Экс-депутата красноярского заксобрания Быкова заподозрили в ещё одном убийстве

Челентано из Сибири. За политиком, бизнесменом и авторитетом Быковым пришли спустя 26 лет Правоохранители задержали известного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в организации заказных убийств. В последнее время Быков вёл активную интернет-кампанию против красноярского губернатора и активно продвигал граничащие с сепаратизмом идеи сибирского регионализма.