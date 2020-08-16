Девушка показала, как сделать подтяжку лица за 60 секунд, и лайфхак оказался весьма действенным

Бьюти-блогерша Хлоя Морелло раскрыла секрет безоперационной подтяжки лица. 29-летняя девушка из Лос-Анджелеса рассказала, что сама пользуется этим лайфхаком, когда делает макияж со стрелками. С помощью такой уловки, по её словам, она выглядит моложе, сообщает Daily Mail .

Мои веки уже заметно опустились, поэтому, когда я хочу выйти в свет со стрелками на глазах, то я немного подтягиваю кожу

Чтобы попробовать этот трюк на себе, понадобится лишь маленькая резинка. Хлоя подняла волосы с верхней части головы, а после отделила две равные пряди по бокам. Девушка связала их сзади в тугой хвост, за счёт чего кожа на её лице немного растянулась.

Но блогерша предупредила, что не стоит слишком часто прибегать к этому лайфхаку, иначе появятся новые морщины и кожа лишь сильнее растянется. Впрочем, многих её подписчиков это не остановило, и они сообщили, что обязательно повторят такую уловку. И это лишь один из множества странных бьюти-советов от Хлои. Ранее девушка призналась, что бреет лицо, чтобы добиться идеально гладкой кожи, а также рисует себе веснушки для более выразительного взгляда.