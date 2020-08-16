В Сети завирусилось видео с тонким домом, но клаустрофобам бояться нечего — внутри всё как у людей

В профиле eli.korn_ появился ролик, где парень показывает так называемый тощий дом. Действительно, судя по фотографиям и ролику блогера, ширина дома не больше полутора метров. Конечно, такое чудо архитектурной мысли в жилых кварталах пригорода Чикаго, США, не могло не стать вирусным. Ролик набрал больше трёхсот тысяч лайков и одного миллиона просмотров.

Кадры из видео © TikTok / eli.korn_

Комментариев под постом было тоже много — порядка пяти тысяч. Пользователи шутили, что этот дом стройнее, чем они. Кто-то заявил, что от одного вида дома у него началась клаустрофобия. А некоторые вообще признались, что такая недвижимость — это их самый страшный кошмар. Однако, как показывает практика, недвижимость, какой бы она ни была, дело хорошее. Тем более дом внутри совсем не такой крошечный, как это может показаться снаружи.

Фото © Zillow

Дом находится в городке Дирфилде, США, и он правда может показаться очень тонким, если смотреть на него с левой стороны от парадного входа. Если же посмотреть справа, то можно увидеть, что с другой стороны у него довольно большая стена. Так, здание сверху напоминает кусок пирога, за что его в округе прозвали домом-тортом. Хозяин рассказывает, что такая странная форма — не какое-то его чудачество. Дело в том, что сам участок, на котором стоит постройка, треугольный. Ему удалось купить его по дешёвке, так как из-за неудобных пропорций никто не хотел его брать.

Фото © Zillow