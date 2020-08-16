20 фото девушки-логопеда из Лос-Анджелеса, при взгляде на которую у её клиентов пропадает дар речи

Проблемы с речью? Тогда вам к Фэй Миа. Эффектная внешность не должна вас смущать: девушка — не только модель, но и логопед
Фэй родилась 12 мая 1995 года. Её настоящее имя — Фэй Нгуён. Сейчас она живёт в Лос-Анджелесе
У Фэй более 600 тысяч подписчиков в Instagram и видеоблог в YouTube. Коллаборация с различными брендами одежды и косметики — основной источник её доходов. Фэй выкладывает на свой канал ролики о том, как стильно одеваться, делать макияж и правильно питаться
Кроме того, девушка увлекается астрологией. По знаку зодиака она Телец. Считается, что люди, рождённые под этим знаком, невероятно преданы своему делу и на них можно положиться
По данным портала TrendCelebsNow, в прошлом году звезда соцсетей заработала несколько миллионов долларов (точная сумма неизвестна)
Несмотря на то что Фэй прикладывает много усилий для достижения успеха в модельном бизнесе, параллельно она умудрилась освоить профессию логопеда. У неё есть сертификат, дающий право оказывать профессиональную помощь людям с нарушением речи
Логопеды диагностируют и лечат речевые расстройства у детей и взрослых. В комплекс их услуг обычно входит работа с когнитивными проблемами, артикуляцией, дыханием и даже глотанием
"Чёрт возьми, слишком горячо!". "Ты абсолютно великолепна!". Как правило, подписчики оставляют под постами Фэй именно такие комментарии. И их можно понять
Если к этому добавить восторженные отзывы её пациентов, получится, что Фэй почти идеальна
По данным портала Celebs Couples, в настоящее время у Фэй нет бойфренда: хорошая новость для поклонников модели, которые хотели бы познакомиться с ней поближе и, возможно, взять пару уроков правильной речи