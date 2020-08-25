СМИ: Левченко-младший оплачивал предвыборную кампанию отца с банковской карты своей бывшей

Мария Давыдова познакомилась с Андреем Левченко летом 2014 года, а рассталась в 2019-м. За это время девушка убедилась, что у семьи её возлюбленного есть скелеты в шкафу, и даже больше того, сама она оказалась втянута в некоторые скандальные истории, пишет Babr24. В частности, Мария рассказывает, как Андрей забрал её банковскую карту, чтобы использовать в своих корыстных целях. По словам девушки, Левченко-младший на регулярной основе переводил деньги агитаторам и политтехнологам с её счета.
— Это был 2015 год, как раз перед выборами губернатора Иркутской области. Андрей Левченко клал на мою кредитку сотни тысяч рублей и сразу переводил политтехнологам, агитаторам и другим лицам, которые были связаны с предвыборной кампанией его отца, Сергея Левченко, — делится воспоминаниями Мария.
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Девушка рассказывает, что периодически её бывший начислял на карту даже шестизначные суммы, а затем оплачивал кому-то шикарные гостиницы и отели во Вьетнаме и Таиланде. Позже она узнала, что на курорты ездил сам "красный губернатор" Сергей Левченко. Это было как раз в тот период, когда СМИ неоднократно рассказывали о его бесчисленных поездках в отпуск под видом командировок, а Левченко-старший утверждал, если отдыхает, то только на свои средства.
— Однако "своими" деньгами называть их скорее неправильно. Поездки оплачивал сын Андрей, причём, вероятно, за счёт жителей Приангарья, — рассуждает Babr24.
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По словам самой Марии, она не знает, откуда такие суммы были в постоянном обороте у семьи её парня. Однако она с уверенностью может сказать, что для Андрея постоянно использовать людей — норма.
— Для него было в порядке вещей использовать всех вокруг, он всеми командовал, на подчинённых постоянно кричал. А когда что-то происходило, то он всегда бросал на амбразуру своё окружение. Затем, если этот человек больше был не нужен, он с лёгкостью мог от человека избавиться, — приводит портал её рассказ.
Красная афера. Как губернатор оставил без лифтов целый микрорайонБлогер Сергей Колясников — о жизни без лифтов в красном регионе Сибири под управлением губернатора Левченко.
Напомним, что и Левченко-старшего, который возглавлял регион с 2015 года, уличали в нарушении закона о коррупции: на протяжении двух лет глава региона не указывал в декларациях земельные участки и трёхэтажный особняк. Всё это происходило на фоне его неоднозначных высказываний о национальных проектах и сообщений о повышении собственной зарплаты. Кроме того, местные политики упрекали Левченко в том, что он проводит слишком много времени в заграничных командировках, несмотря на сложную ситуацию в регионе. В конце прошлого года "красный губернатор" подал в отставку, которую в тот же день принял президент.