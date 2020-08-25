СМИ: Левченко-младший оплачивал предвыборную кампанию отца с банковской карты своей бывшей

Мария Давыдова познакомилась с Андреем Левченко летом 2014 года, а рассталась в 2019-м. За это время девушка убедилась, что у семьи её возлюбленного есть скелеты в шкафу, и даже больше того, сама она оказалась втянута в некоторые скандальные истории, пишет Babr24. В частности, Мария рассказывает, как Андрей забрал её банковскую карту, чтобы использовать в своих корыстных целях. По словам девушки, Левченко-младший на регулярной основе переводил деньги агитаторам и политтехнологам с её счета.

— Это был 2015 год, как раз перед выборами губернатора Иркутской области. Андрей Левченко клал на мою кредитку сотни тысяч рублей и сразу переводил политтехнологам, агитаторам и другим лицам, которые были связаны с предвыборной кампанией его отца, Сергея Левченко, — делится воспоминаниями Мария.

Девушка рассказывает, что периодически её бывший начислял на карту даже шестизначные суммы, а затем оплачивал кому-то шикарные гостиницы и отели во Вьетнаме и Таиланде. Позже она узнала, что на курорты ездил сам "красный губернатор" Сергей Левченко. Это было как раз в тот период, когда СМИ неоднократно рассказывали о его бесчисленных поездках в отпуск под видом командировок, а Левченко-старший утверждал, если отдыхает, то только на свои средства.

— Однако "своими" деньгами называть их скорее неправильно. Поездки оплачивал сын Андрей, причём, вероятно, за счёт жителей Приангарья, — рассуждает Babr24.

По словам самой Марии, она не знает, откуда такие суммы были в постоянном обороте у семьи её парня. Однако она с уверенностью может сказать, что для Андрея постоянно использовать людей — норма.

— Для него было в порядке вещей использовать всех вокруг, он всеми командовал, на подчинённых постоянно кричал. А когда что-то происходило, то он всегда бросал на амбразуру своё окружение. Затем, если этот человек больше был не нужен, он с лёгкостью мог от человека избавиться, — приводит портал её рассказ.