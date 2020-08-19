Гендиректор аффилированной с Левченко фирмы пытается забрать у бывшей жены ипотечную квартиру

Как сообщает ангарское издание "Вся неделя", Надежда Титова является экс-супругой Олега Хамуляка, гендиректора скандально известной компании "Звезда". Именно это предприятие занималось заменой лифтов в Приангарье и впоследствии стало участником уголовного дела по краже более 180 миллионов бюджетных средств. Следователи считают, что Хамуляк в составе "группы неустановленных лиц" завысил стоимость лифтового оборудования и объёмы работ по строительству и монтажу, присвоив крупную сумму себе.

Хамуляк помещён под домашний арест в Москве, а квартира, которую делят бывшие супруги, находится в Ангарске. Надежда, несмотря на инвалидность, исправно платит за неё ипотеку, вот только даже попасть в своё жильё женщина не может — в квартире новые замки и новая хозяйка (после развода Хамуляк успел жениться во второй раз). Чтобы восстановить справедливость, Надежде пришлось обратиться в суд.

Отметим, что официально за Хамуляком числятся только кредиты и спорная квартира. Но его бывшая жена знает ответ на вопрос о том, куда же делись украденные миллионы. Надежда Титова утверждает, что вся деятельность "Звезды" осуществлялась под чутким руководством семьи бывшего главы Приангарья. По её словам, конечным бенефициаром компании является Андрей Левченко — сын "красного губернатора".