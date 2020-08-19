Гендиректор аффилированной с Левченко фирмы пытается забрать у бывшей жены ипотечную квартиру

Как сообщает ангарское издание "Вся неделя", Надежда Титова является экс-супругой Олега Хамуляка, гендиректора скандально известной компании "Звезда". Именно это предприятие занималось заменой лифтов в Приангарье и впоследствии стало участником уголовного дела по краже более 180 миллионов бюджетных средств. Следователи считают, что Хамуляк в составе "группы неустановленных лиц" завысил стоимость лифтового оборудования и объёмы работ по строительству и монтажу, присвоив крупную сумму себе.
Красная афера. Как губернатор оставил без лифтов целый микрорайонБлогер Сергей Колясников — о жизни без лифтов в красном регионе Сибири под управлением губернатора Левченко.
Хамуляк помещён под домашний арест в Москве, а квартира, которую делят бывшие супруги, находится в Ангарске. Надежда, несмотря на инвалидность, исправно платит за неё ипотеку, вот только даже попасть в своё жильё женщина не может — в квартире новые замки и новая хозяйка (после развода Хамуляк успел жениться во второй раз). Чтобы восстановить справедливость, Надежде пришлось обратиться в суд.
Отметим, что официально за Хамуляком числятся только кредиты и спорная квартира. Но его бывшая жена знает ответ на вопрос о том, куда же делись украденные миллионы. Надежда Титова утверждает, что вся деятельность "Звезды" осуществлялась под чутким руководством семьи бывшего главы Приангарья. По её словам, конечным бенефициаром компании является Андрей Левченко — сын "красного губернатора".
Сына Левченко могут лишить мандата в Заксобрании Иркутской области из-за скандала с декларациейВ сведениях о доходах Левченко-младшего недосчитались имущества на 57 млн рублей и данных о трёх банковских счетах.
Напомним, что и Левченко-старшего, который возглавлял регион с 2015 года, уличали в нарушении закона о коррупции: на протяжении двух лет глава региона не указывал в декларациях земельные участки и трёхэтажный особняк. Всё это происходило на фоне его неоднозначных высказываний о национальных проектах и сообщений о повышении собственной зарплаты. Кроме того, местные политики упрекали Левченко в том, что он проводит слишком много времени в заграничных командировках, несмотря на сложную ситуацию в регионе. В конце прошлого года "красный губернатор" подал в отставку, которую в тот же день принял президент.