Spotify в России стал популярен в первую очередь в мегаполисах

Spotify наконец появился в России. Он интереснее "Яндекс.Музыки" и Apple Music, но есть проблемы Шведский стриминговый сервис уже почти вышел на российский рынок. Официального заявления не было, но некоторые пользователи уже могут скачать его. Он самый популярный в мире и нишевой в России. Несмотря на мировую известность, завоевать аудиторию ему будет трудно.