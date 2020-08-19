Spotify в России стал популярен в первую очередь в мегаполисах

Стриминговый сервис Spotify назвал Лайфу самые популярные треки и категории музыки среди российских пользователей, а также в каких городах проживает больше всего его юзеров.
Spotify наконец появился в России. Он интереснее "Яндекс.Музыки" и Apple Music, но есть проблемыШведский стриминговый сервис уже почти вышел на российский рынок. Официального заявления не было, но некоторые пользователи уже могут скачать его. Он самый популярный в мире и нишевой в России. Несмотря на мировую известность, завоевать аудиторию ему будет трудно.
Топ-9 городов по числу пользователей приложения:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Екатеринбург;
- Краснодар;
- Новосибирск;
- Казань;
- Самара;
- Нижний Новгород;
- Ростов-на-Дону.
Топ-5 треков в Spotify среди российских слушателей:
- Элджей, MORGENSHTERN — Cadillac;
- The Weeknd — Blinding Lights;
- Kizaru — "Дежавю";
- DaBaby, Roddy Ricch — ROCKSTAR;
- Andro, The Limba — X.O.
10 самых популярных артистов:
- BTS;
- MORGENSHTERN;
- Kizaru;
- Скриптонит;
- Макс Корж;
- Miyagi & Andy Panda;
- Boulevard Depo;
- PHARAOH;
- Juice WRLD;
- Markul.
Самые популярные плей-листы:
- "Главные хиты";
- "Хип-хоп ПУШКА";
- "Летние хиты – 2020";
- Today's Top Hits;
- "Новинки по пятницам";
- "Хиты русского рока";
- "Танцевальный рэп";
- "Больше дыма";
- "Это по-русски";
- "Танцевальные новинки".
Spotify появился в России месяц назад. Сервис интересен прежде всего плей-листами и алгоритмами подбора музыки, они считаются самыми точными.