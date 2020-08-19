Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Spotify в России стал популярен в первую очередь в мегаполисах

Первые два города в топе угадать нетрудно.

76
Post cover

Фото © Shutterstock

Стриминговый сервис Spotify назвал Лайфу самые популярные треки и категории музыки среди российских пользователей, а также в каких городах проживает больше всего его юзеров.

Spotify наконец появился в России. Он интереснее "Яндекс.Музыки" и Apple Music, но есть проблемы

Шведский стриминговый сервис уже почти вышел на российский рынок. Официального заявления не было, но некоторые пользователи уже могут скачать его. Он самый популярный в мире и нишевой в России. Несмотря на мировую известность, завоевать аудиторию ему будет трудно.

Топ-9 городов по числу пользователей приложения:

  1. Москва;
  2. Санкт-Петербург;
  3. Екатеринбург;
  4. Краснодар;
  5. Новосибирск;
  6. Казань;
  7. Самара;
  8. Нижний Новгород;
  9. Ростов-на-Дону.

Топ-5 треков в Spotify среди российских слушателей:

  1. Элджей, MORGENSHTERN — Cadillac;
  2. The Weeknd — Blinding Lights;
  3. Kizaru — "Дежавю";
  4. DaBaby, Roddy Ricch — ROCKSTAR;
  5. Andro, The Limba — X.O.

10 самых популярных артистов:

  1. BTS;
  2. MORGENSHTERN;
  3. Kizaru;
  4. Скриптонит;
  5. Макс Корж;
  6. Miyagi & Andy Panda;
  7. Boulevard Depo;
  8. PHARAOH;
  9. Juice WRLD;
  10. Markul.

Самые популярные плей-листы:

  1. "Главные хиты";
  2. "Хип-хоп ПУШКА";
  3. "Летние хиты – 2020";
  4. Today's Top Hits;
  5. "Новинки по пятницам";
  6. "Хиты русского рока";
  7. "Танцевальный рэп";
  8. "Больше дыма";
  9. "Это по-русски";
  10. "Танцевальные новинки".

Spotify появился в России месяц назад. Сервис интересен прежде всего плей-листами и алгоритмами подбора музыки, они считаются самыми точными.

Выбор редакции

Loading...