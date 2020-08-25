Безработный петербуржец убил мать табуреткой и спрятал тело в ковре на балконе

В Петербурге правоохранители нашли тело пропавшей 65-летней женщины на балконе её квартиры, оно было завёрнуто в ковёр. В убийстве пенсионерки подозревают её 35-летнего безработного сына, сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД России.
По предварительной версии, родственники поссорились и мужчина ударил мать табуреткой по голове. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и умерла. Её сын спрятал тело, завернув в ковёр. Об исчезновении пенсионерки полицейским сообщила её дочь.
Москвич убил мать и попытался покончить с собой33-летний мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован.
Подозреваемый находится в полиции, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и возбуждении уголовного дела.
Ранее житель Омска убил мать-пенсионерку из-за её любви к коту.