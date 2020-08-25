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Безработный петербуржец убил мать табуреткой и спрятал тело в ковре на балконе

Об исчезновении женщины в полицию сообщила её дочь.

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Фото © Piter.tv

В Петербурге правоохранители нашли тело пропавшей 65-летней женщины на балконе её квартиры, оно было завёрнуто в ковёр. В убийстве пенсионерки подозревают её 35-летнего безработного сына, сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД России.

По предварительной версии, родственники поссорились и мужчина ударил мать табуреткой по голове. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и умерла. Её сын спрятал тело, завернув в ковёр. Об исчезновении пенсионерки полицейским сообщила её дочь.

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