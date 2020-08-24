Король импульсов. Что за вещество нашли немецкие врачи в организме Навального

Что такое ингибиторы холинэстеразы

В нашем организме есть вещество под названием холин, оно ещё известно как витамин В4. Из него в теле вырабатывается ацетилхолин — очень важный фермент для памяти и обучения. Он играет роль нейромедиатора, то есть передаёт импульсы от одной нервной клетки к другой. Но его не должно быть слишком много, потому что тогда нервные импульсы, наоборот, будут заблокированы. Для контроля за их количеством служит ещё одно вещество со сложным названием — ацетилхолинэстераза.

Значит, если отключить эту ацетилхолинэстеразу, грубо говоря, голова перестанет нормально работать. Вот в этом и заключается смысл ингибиторов ацетилхолинэстеразы. Ингибировать — значит блокировать, отключать.

Это механизм действия вещества, само вещество ещё не идентифицировано. Оно блокирует фермент холинэстераза. Такой механизм действия, к примеру, у инсектицидов типа карбофоса и дихлофоса. Если мы говорим об отравлении, то это нервно-паралитический яд Евгений Абульханов Токсиколог

Правда, в некоторых случаях вышеупомянутых нейромедиаторов очень не хватает, так что отключение контроля за ними только на пользу. Так бывает при болезни Альцгеймера и деменции. Поэтому людям с такими диагнозами назначают в том числе галантамин, донепезил и ривастигмин. Во всех этих препаратах действующее вещество относится к одному и тому же типу — тем самым ингибиторам холинэстеразы.

То есть для человека со слабоумием это лекарство, для человека здорового — яд. Как пояснил токсиколог Евгений Абульханов, в качестве отравляющего вещества оно обладает нервно-паралитическим действием. Его, в частности, используют в борьбе с насекомыми-вредителями.

Напомним, о том, что блогер якобы мог пострадать именно от такого вещества, заявили в берлинской клинике "Шарите". По данным немецких врачей, действие этого токсина на организм несколько раз доказали в независимых лабораториях.

Эксперты скептически относятся к версии немецких врачей об отравлении Навального этим веществом.

Любой нормальный фармаколог, патофизиолог и реаниматолог, рассмотрев ситуацию, придёт к выводу, что эта версия не выдерживает никакой критики. Если бы подобное вещество было использовано в качестве яда, пациент Навальный давным-давно погиб бы и погиб бы достаточно быстро Александр Эдигер Патологоанатом, клинический фармаколог