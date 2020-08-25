В Пресненском суде отреагировали на продажу билетов на заседания по делу Ефремова

Пресненский суд столицы не занимается продажей билетов на заседания по уголовному делу в отношении актёра Михаила Ефремова, попавшего в смертельное ДТП. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"В первый ряд". В Сети продают билеты на суд Ефремова за 500 тысяч рублей Среди других лотов продавца — полушубок, очерки армянского искусства, корень женьшеня и многое другое.

Напомним, 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу движения на своём внедорожнике и спровоцировал серьёзное ДТП. Сам он практически не пострадал, в отличие от 57-летнего Сергея Захарова, который был в другом автомобиле. Через несколько часов от полученных травм мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.