В Пресненском суде отреагировали на продажу билетов на заседания по делу Ефремова

Пресненский суд столицы не занимается продажей билетов на заседания по уголовному делу в отношении актёра Михаила Ефремова, попавшего в смертельное ДТП. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
— Информация, распространённая в сети Интернет, о продаже судом каких-либо билетов является недостоверной, — заявила пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"В первый ряд". В Сети продают билеты на суд Ефремова за 500 тысяч рублейСреди других лотов продавца — полушубок, очерки армянского искусства, корень женьшеня и многое другое.
Собеседница агентства пояснила, что порядок прохода и нахождения посетителей в здании определяется правилами пребывания в суде. Кокая напомнила, что рассмотрение дела артиста осуществляется в открытом режиме.
Напомним, 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу движения на своём внедорожнике и спровоцировал серьёзное ДТП. Сам он практически не пострадал, в отличие от 57-летнего Сергея Захарова, который был в другом автомобиле. Через несколько часов от полученных травм мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.