Экс-судья считает, что версия защиты Ефремова про "инопланетян за рулём" принесёт актёру 10 лет тюрьмы

Бывший судья Александр Меликов выразил мнение, что экзотические версии защиты актёра Михаила Ефремова могут привести к весьма долгосрочному приговору.

— В ситуации, когда все каналы несколько дней показывали и сам момент ДТП, и путь Ефремова к его совершению, и состояние артиста после выхода из автомашины, линия защиты может быть только одна: полное признание вины, раскаяние, добровольное и скорейшее возмещение морального и материального вреда потерпевшим, — отметил экс-судья в своей колонке на портале Legal.Report.

По его мнению, при правильной тактике адвокатов Ефремов мог бы рассчитывать на минимальное наказание в пять лет и выйти на свободу через 1,5–2 года. Для этого ему нужно было раскаяться в содеянном. Тогда бы, отметил экс-судья, актёр сохранил бы лицо и мог продолжить карьеру.

Однако защита артиста решила пойти по другому пути.

— Но в дело вступил адвокат Пашаев — и началось. Приличный гонорар получен, и его надо отрабатывать. А как, если не обещанием оправдательного приговора? И вот пошли версии чуть ли не об инопланетянах за рулём, — сказал Меликов и дал прогноз, что Ефремова приговорят к 10 годам колонии строгого режима с "мифической" надеждой на условно-досрочное освобождение после пяти лет отбывания наказания.

Ранее Лайф сообщал, что отказавшийся от услуг адвоката Пашаева Ефремов передумал и снова нанял его.