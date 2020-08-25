Экс-судья считает, что версия защиты Ефремова про "инопланетян за рулём" принесёт актёру 10 лет тюрьмы

Бывший судья Александр Меликов выразил мнение, что экзотические версии защиты актёра Михаила Ефремова могут привести к весьма долгосрочному приговору.
— В ситуации, когда все каналы несколько дней показывали и сам момент ДТП, и путь Ефремова к его совершению, и состояние артиста после выхода из автомашины, линия защиты может быть только одна: полное признание вины, раскаяние, добровольное и скорейшее возмещение морального и материального вреда потерпевшим, — отметил экс-судья в своей колонке на портале Legal.Report.
По его мнению, при правильной тактике адвокатов Ефремов мог бы рассчитывать на минимальное наказание в пять лет и выйти на свободу через 1,5–2 года. Для этого ему нужно было раскаяться в содеянном. Тогда бы, отметил экс-судья, актёр сохранил бы лицо и мог продолжить карьеру.
"В первый ряд". В Сети продают билеты на суд Ефремова за 500 тысяч рублейСреди других лотов продавца — полушубок, очерки армянского искусства, корень женьшеня и многое другое.
Однако защита артиста решила пойти по другому пути.
— Но в дело вступил адвокат Пашаев — и началось. Приличный гонорар получен, и его надо отрабатывать. А как, если не обещанием оправдательного приговора? И вот пошли версии чуть ли не об инопланетянах за рулём, — сказал Меликов и дал прогноз, что Ефремова приговорят к 10 годам колонии строгого режима с "мифической" надеждой на условно-досрочное освобождение после пяти лет отбывания наказания.
Адвокат сообщил, что допрос видевшего Ефремова не за рулём свидетеля не состоитсяПо словам юриста, свидетель живёт в Анапе и есть сложности с его явкой в суд.
Ранее Лайф сообщал, что отказавшийся от услуг адвоката Пашаева Ефремов передумал и снова нанял его.
Напомним, 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу движения на своём внедорожнике и спровоцировал серьёзное ДТП. Сам он практически не пострадал, в отличие от 57-летнего Сергея Захарова, который был в другом автомобиле. Через несколько часов от полученных травм мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.