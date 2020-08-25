"В первый ряд". В Сети продают билеты на суд Ефремова за 500 тысяч рублей

В Интернете появилось объявление о продаже билетов на суд по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова. Стоимость прохода весьма внушительная — 500 тысяч рублей.

— Проход на суд Ефремова, первый ряд! — гласит подпись к объявлению.

Фото © Avito

Продавцом является некая Изабелла. В её профиле на сайте 109 активных объявлений и восемь завершённых. Помимо билетов на суд она продаёт, к примеру, дверные ручки, коньки, полушубок, очерки армянского искусства 1979 года издания, корень женьшеня и многое другое.

Стоит отметить, что объявление ещё не проверено модератором.