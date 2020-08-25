"В первый ряд". В Сети продают билеты на суд Ефремова за 500 тысяч рублей

В Интернете появилось объявление о продаже билетов на суд по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова. Стоимость прохода весьма внушительная — 500 тысяч рублей.
— Проход на суд Ефремова, первый ряд! — гласит подпись к объявлению.
Фото © Avito
Продавцом является некая Изабелла. В её профиле на сайте 109 активных объявлений и восемь завершённых. Помимо билетов на суд она продаёт, к примеру, дверные ручки, коньки, полушубок, очерки армянского искусства 1979 года издания, корень женьшеня и многое другое.
Адвокат сообщил, что допрос видевшего Ефремова не за рулём свидетеля не состоитсяПо словам юриста, свидетель живёт в Анапе и есть сложности с его явкой в суд.
Стоит отметить, что объявление ещё не проверено модератором.
Напомним, 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу движения на своём внедорожнике и спровоцировал серьёзное ДТП. Сам он практически не пострадал, в отличие от 57-летнего Сергея Захарова, который был в другом автомобиле. Через несколько часов от полученных травм мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.