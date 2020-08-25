В Башкирии проверят данные об избиении защитников Куштау главой района

Прокуратура Башкирии начала проверку по обращению СМИ, которые сообщают, что глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов принимал участие в избиении защитников шихана Куштау и лично громил палаточный городок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Освещали конфликт. Журналистам Mash разбили камеру на горе КуштауВ ходе стычки экоактивистов и сотрудников ЧОПа последним не понравилось, что журналисты ведут съёмку.
Ранее ряд телеграм-каналов и местных изданий опубликовали видеоролик, в котором мужчина в камуфляжной форме раскидывает палатки защитников Куштау. Автор видео обращается к нему как к главе района, просит прекратить бесчинства и не допустить жертв, в ответ тот выражается нецензурно и продолжает расталкивать людей.
Минприроды поддержало идею о создании на горе Куштау заповедникаРанее на территории шихана хотели разрабатывать соду, что вызвало протесты местных жителей.
На шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии ранее прошли протесты из-за разработки горы Башкирской содовой компанией. После того как на место приехал глава республики Радий Хабиров и пообещал остановить работы до достижения компромисса, протестующие разошлись. А после глава региона заявил, что шихану присвоят статус особо охраняемой территории и не станут добывать там полезные ископаемые.