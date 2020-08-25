В Башкирии проверят данные об избиении защитников Куштау главой района

Прокуратура Башкирии начала проверку по обращению СМИ, которые сообщают, что глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов принимал участие в избиении защитников шихана Куштау и лично громил палаточный городок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее ряд телеграм-каналов и местных изданий опубликовали видеоролик, в котором мужчина в камуфляжной форме раскидывает палатки защитников Куштау. Автор видео обращается к нему как к главе района, просит прекратить бесчинства и не допустить жертв, в ответ тот выражается нецензурно и продолжает расталкивать людей.