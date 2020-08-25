В Иркутской области раскрыли убийство без вести пропавшего мужчины — видео

Трём жителям Усть-Илимска предъявлено обвинение в убийстве, сопряжённом с похищением человека и совершённом группой лиц по предварительному сговору. Следователям удалось раскрыть дело об исчезновении 34-летнего мужчины, без вести пропавшего осенью 2019 года, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
По версии следствия, из-за личных неприязненных отношений обвиняемые похитили мужчину в ночь на 1 октября 2019 года, вывезли в лес, где один из них расстрелял жертву. Тело убитого они спрятали, а орудие убийства выбросили в близлежащий водоём. Правоохранителям молодые люди заявили, что знакомый сам спрыгнул с моста в реку, но у тех возникли сомнения в этой версии, к тому же водолазам не удалось обнаружить тело пропавшего.
В Иркутской области мужчина ударил ножом и сжёг бизнесвумен — видеоПреступление было совершено в конце мая этого года. Автомобиль с пострадавшей мужчина поджёг, а сам скрылся с места происшествия.
Подробности убийства вскрылись в ходе допросов, фигуранты дела также показали место совершения преступления. После этого следователям удалось найти останки тела потерпевшего и его одежды, а водолазам — пистолет с обоймой. Расследование дела продолжается, обвиняемые находятся под стражей.
Ранее в Петербурге безработный мужчина убил мать табуреткой и спрятал тело в ковре на балконе.