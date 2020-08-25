Хирург назвал причину развития рака лёгких у некурящих

Не только рак. Курение провоцирует развитие шизофрении, депрессии и ещё целого букета заболеваний О том, что курение убивает, написано на каждой пачке сигарет и курительных смесей. Но как именно оно убивает наш организм? Учёные выяснили, что болезни, указанные на пачках, — это далеко не весь перечень негативного влияния табака на здоровье человека. Оказалось, что из-за курения можно сойти с ума или впасть в депрессию.