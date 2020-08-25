Хирург назвал причину развития рака лёгких у некурящих

У некурящих людей риск заболеть раком повышается на 20–30 процентов, если они регулярно дышат сигаретным дымом. Об этом в своём Instagram написал сосудистый хирург, флеболог, врач первой категории Ренат Хайров. В частности, по его словам, пассивное курение повышает риск колоректального рака, рака мозга и рака крови, не говоря уже у развитии сердечно-сосудистых болезней и хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).
Не только рак. Курение провоцирует развитие шизофрении, депрессии и ещё целого букета заболеванийО том, что курение убивает, написано на каждой пачке сигарет и курительных смесей. Но как именно оно убивает наш организм? Учёные выяснили, что болезни, указанные на пачках, — это далеко не весь перечень негативного влияния табака на здоровье человека. Оказалось, что из-за курения можно сойти с ума или впасть в депрессию.
— Это неудивительно, поскольку табачный дым содержит химические вещества, которые ослабляют иммунную систему организма, делают его более подверженным болезням и повреждают способность иммунитета разрушать раковые клетки, — объясняет эксперт.
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Однако необязательно даже вдыхать табачный дым, чтобы сказался вред курения. И всё из-за содержания нитрозаминов — опасных канцерогенов, которые оседают на стенах и других поверхностях в помещении.
В Минздраве рассказали, как через кальян можно заразиться коронавирусомКроме того, за час курения кальяна человек потребляет в 100–200 раз больше отравляющих веществ, чем от сигареты.
— Даже в комнате с вентиляцией остаётся до 80% этих веществ. Поэтому запретили курить в помещениях — курильщик ставит под угрозу здоровье других людей, даже когда курят в одиночестве, — добавил Ренат Хайров.
Отметим, что бросать курить тоже нужно правильно, ведь при резком отказе от сигарет организм испытывает колоссальный стресс, который может привести к более негативным последствиям. К примеру, ранее гинеколог рассказала, что резкий отказ от курения во время беременности может грозить выкидышем.