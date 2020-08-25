"Началась новая эпоха электротранспорта". В Москве останется один маршрут троллейбусов

Троллейбусы в Москве будут ходить только по одному маршруту, он свяжет Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу. Об этом ТАСС сообщил гендиректор ГУП "Мосгортранс" Леонид Антонов.

Собеседник агентства отметил, что решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось непросто, при этом оно является шагом вперёд.

— 25 августа в столице началась новая эпоха электротранспорта — по троллейбусным маршрутам поехали электробусы, — сказал Антонов, заметив, что будущее — за инновационным электрическим транспортом.

По его словам, выбор маршрута троллейбусов, который решили оставить навсегда, не был случайным. На Новорязанской улице летом 1937 года был открыт второй троллейбусный парк. Скоро там же появится городской Музей транспорта, его посетители смогут увидеть троллейбусы разных лет. Начать обкатывать маршрут планируют в сентябре, по нему будут ходить два ретротроллейбуса.