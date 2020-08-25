Стокилограммового алабая сняли с крыши в Новой Москве

Спасатели в деревне Терехово сняли с крыши частного дома собаку породы алабай, которая вышла в окно второго этажа и не смогла вернуться в дом, пишет РИА "Новости".
— Покрытие крыши было покатым и скользким, и хозяева не могли помочь собаке самостоятельно, — пишет издание.
Волонтёры сделали невозможное, не дав умереть алабаю, который выглядел как скелет: фото до и послеВ начале весны в Нальчике нашли собаку, породу которой едва можно было понять — в таком ужасном состоянии находилось животное. Но благодаря небезразличным и заботливым людям уже сейчас алабай по кличке Альмира радуется жизни и ищет новый дом.
Как отмечается, спасатели смогли надеть на собаку ошейник и осторожно вернуть в дом через окно второго этажа.
В 2019 году в Чертанове женщина выгуливала двух алабаев, когда на неё напал маньяк. Он начал душить её поводком и потащил к пруду. Но гуляющие рядом алабаи прибежали на крик хозяйки и спасли её.