Стокилограммового алабая сняли с крыши в Новой Москве

Волонтёры сделали невозможное, не дав умереть алабаю, который выглядел как скелет: фото до и после В начале весны в Нальчике нашли собаку, породу которой едва можно было понять — в таком ужасном состоянии находилось животное. Но благодаря небезразличным и заботливым людям уже сейчас алабай по кличке Альмира радуется жизни и ищет новый дом.