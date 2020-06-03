Волонтёры сделали невозможное, не дав умереть алабаю, который выглядел как скелет: фото до и после

Когда Альмиру нашли, она была на грани жизни и смерти. Собака была больна, а на коже были видны гнойные раны. Она была так истощена от родов, что её матка буквально выпала. Кроме того, животное весило всего 30 килограмм, хотя норма для самок этой породы от 40 до 65 килограмм.

Фото © Instagram / takeakitty

Когда собаку привезли к ветеринарам, врачи сомневались, что её вообще удастся спасти. Но волонтёры отказались опускать руки и решили бороться за жизнь животного. Чтобы повысить шансы на выживание, Альмиру перевезли в Москву. Благодаря блогеру и волонтёру Елизавете Болковой в короткие сроки удалось найти доноров для необходимого переливания крови. Кроме того, неравнодушные люди вносили пожертвования на лечение зверя.

Фото © Instagram / takeakitty

В начале процедур у собаки не было аппетита, да и вообще она едва двигалась. Но со временем Альмира набиралась всё больше сил. И хоть собака была уже под наблюдением врачей, её состояние всё время колебалось от "стабильного" до "критического".

Фото © Instagram / takeakitty

Альмира — жертва заводчиков, которые относились к ней, как к заводу по производству щенков. Они просто выкинули её на улицу, когда во время родов у истощённой собаки выпала матка. Ведь уход за животным вылетел бы в копеечку. Каким-то чудом Альмира выжила и восстановиться смогла лишь благодаря людям, которые буквально посвятили свою жизнь заботе о животных. В "Инстаграме" даже есть хештег, по которому можно отследить судьбу хвостатого бойца и узнать, не нужна ли помощь #Альмира_Нальчик.

Фото © Instagram / takeakitty